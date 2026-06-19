Choque entre autos deja cinco lesionados en Altamira

El percance registrado en el crucero de 'El Barquito' involucró a un taxi, en el que viajaban tres pasajeros, y un automóvil particular

Un fuerte accidente vehicular registrado la tarde de este jueves en la intersección de la avenida de la Industria y el Libramiento Poniente, en el punto conocido como “El Barquito”, dejó un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a hospitales de la localidad debido a la gravedad de las heridas que presentaban.

El percance involucró a una unidad de transporte público tipo taxi, en la que viajaban tres pasajeros, y un automóvil particular.

Debido a la fuerza del impacto, los cuerpos de emergencia tuvieron que intervenir para auxiliar a los ocupantes de las unidades.

Alberto López Rubio, perito de la Dirección de Tránsito de Altamira, informó que una de las personas lesionadas viajaba en el vehículo particular y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, situación que le provocó desorientación tras el accidente.

"Por lo fuerte del golpe del lado donde ella viajaba, presentaba un hematoma en la frente y no estaba consciente de lo que realmente había pasado. Bomberos tuvo que abrir la puerta porque quedó atorada por el impacto", explicó.

Paramédicos atendieron a cinco personas lesionadas en el lugar de los hechos, mientras que dos de ellas, una pasajera del taxi y la conductora del automóvil particular, fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la posible causa del accidente habría sido que uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo, situación que se habría combinado con el exceso de velocidad.López Rubio señaló que las versiones preliminares recabadas indican que el taxi circulaba de sur a norte sobre la avenida de la Industria cuando ocurrió la colisión.

"Los pasajeros del taxi están corroborando la versión del conductor, quien manifiesta que circulaba con luz verde, sin embargo, se están recopilando testimonios y evidencias para poder determinar con precisión cómo ocurrió el accidente".

El perito advirtió que gran parte de los accidentes registrados en la ciudad están relacionados con el exceso de velocidad, la falta de respeto a los señalamientos viales y el uso de teléfonos celulares mientras se conduce.

"Si respetáramos los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito, se evitarían muchos accidentes; desafortunadamente las prisas y la manipulación del celular siguen siendo factores que provocan este tipo de percances", puntualizó.

Finalmente, se informó que será personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar cuál de los conductores tuvo la responsabilidad en el accidente.