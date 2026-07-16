Cierre gradual de Tyco dejará más de 1,000 trabajadores afectados

Se destacó que la empresa continuará operando durante la transición y que todos los empleados recibirán su liquidación conforme a la ley

La planta de Tyco Internacional en Matamoros iniciará un proceso de cierre paulatino como parte de una reestructuración corporativa de Johnson Controls, el cual se extenderá por etapas hasta concluir en septiembre de 2027.

De acuerdo con Jesús Sánchez Alvarado, secretario del Exterior del SJOIIM, la empresa ya notificó formalmente tanto al sindicato como a las autoridades correspondientes sobre esta decisión, aclarando que no obedece a problemas financieros ni a fallas en la operación local, sino a una estrategia global del corporativo.

Más de 1,000 trabajadores se verán involucrados en el proceso

El dirigente explicó que más de mil trabajadores se verán involucrados en este proceso; sin embargo, destacó que la empresa continuará operando durante la transición y que todos los empleados recibirán su liquidación conforme a la ley y al contrato colectivo, es decir, al 100 por ciento.

Asimismo, señaló que el personal ya fue informado en los distintos turnos, lo que ha permitido mantener un ambiente de calma, al conocer tanto los tiempos como las condiciones en que se llevará a cabo el cierre. Añadió que el sindicato brindará apoyo a los trabajadores para facilitar su colocación en otras empresas de la región.

Finalmente, reconoció que esta medida representa un impacto significativo en el empleo local, aunque confió en que el proceso se desarrollará de manera ordenada, exhortando a los trabajadores a continuar con sus actividades mientras la planta siga en funciones.