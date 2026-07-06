Para el cierre de 2026, se ajustó a la baja la inflación general al ubicarla en un 4.20%, desde el 4.35% estimado en mayo

Inicio / Finanzas / Aumenta 8% la confianza para invertir en México durante junio

La percepción sobre el momento para invertir en México mostró una mejoría entre los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico), luego de que el porcentaje de analistas que considera que actualmente es un buen momento para realizar inversiones aumentó de 0% a 8% en junio, lo que representa un brinco importante frente al mes previo.

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, elaborada por el Banco de México durante junio de 2026, también mejoró la percepción sobre el entorno económico de los próximos seis meses.

El porcentaje de analistas que considera que este empeorará bajó de 12% a 10%, mientras que quienes estiman que permanecerá sin cambios aumentaron de 55% a 63 por ciento.

En contraste, los que prevén una mejoría disminuyeron de 33% a 28 por ciento.

Sin embargo, el optimismo aún es moderado.

La encuesta señala que el 53% de los especialistas considera que sigue siendo un mal momento para invertir en el país, mientras que el 40% aún no está seguro, porcentaje que, aunque disminuyó respecto al mes anterior, continúa por encima de los niveles promedio de 2024 y 2025, reflejando cautela e incertidumbre entre los analistas.

Asimismo, el 65% opinó que la economía mexicana no está mejor que hace un año, aunque esta proporción se redujo frente al 79% registrado en mayo.

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, los especialistas ajustaron a la baja su pronóstico de inflación general para el cierre de 2026, al ubicarla en 4.20%, desde el 4.35% estimado un mes antes, mientras que para 2027 mantuvieron la previsión en 3.84 por ciento.

Por su parte, la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) permaneció en 1.10% para 2026 y en 1.80% para 2027.

El reporte atribuye el ajuste en las expectativas de inflación al comportamiento reciente de los precios al consumidor, luego de que la inflación anual registró una desaceleración tanto en mayo como en la primera quincena de junio.

No obstante, el análisis advierte que la confianza de los especialistas continúa siendo débil debido a la incertidumbre para realizar inversiones y a factores como la inseguridad pública y la inestabilidad política internacional, que siguen siendo los principales obstáculos para el crecimiento económico del país.