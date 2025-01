Clientes denuncian fallas en vehículos nuevos MG en Reynosa

La agencia de autos MG en Reynosa enfrenta un creciente número de quejas por parte de sus clientes, quienes denuncian problemas constantes en vehículos de reciente adquisición y la falta de respuesta efectiva para solucionar los inconvenientes.

Uno de los casos más destacados es el de Alejandra Ceccopieri, quien evidenció públicamente las múltiples fallas en su camioneta nueva y la falta de soluciones por parte de la agencia.

Este reclamo destapó una serie de testimonios similares, como el de Tania Vicencio, cuya camioneta ha permanecido en el taller de la agencia durante un mes y medio debido a un problema con el collarín de la palanca.

"Hace seis meses también me dejó botada en la carretera y me lo trajeron en una grúa, pero aquí no me dan resultado", expresó.

Otra clienta, Vanesa Alanís, relató cómo su vehículo GT presentó inicialmente una falla en el encendido que derivó en problemas graves en la transmisión.

"Desde el tercer servicio se reportó la falla, y ya se quedó. Le cambiaron la pila cuatro veces, el motor de arranque, las bujías, todo. Después de más de cinco meses en reparación, nos dijeron en diciembre que es la transmisión y que la cambiarán completa", explicó.

La situación también afecta a quienes necesitan reparaciones tras siniestros. David, otro cliente de MG, denunció que su camioneta lleva más de cuatro meses en la agencia de Monterrey debido a la falta de piezas.

"Mi camioneta está allá y me dicen que no tienen las partes para repararla. No tengo respuesta ni fecha de entrega", señaló.

El caso de José María ilustra aún más la frustración de los compradores. Luego de llevar su camioneta X8 al servicio, se le informó que el vehículo tenía un daño en el motor.

"Aquí la jodieron o no sé qué le hicieron, pero me dicen que es el motor. "Ya va para tres meses aquí y no hay respuesta", comentó, señalando que invirtió sus ahorros en el vehículo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha comenzado a recibir una acumulación de quejas relacionadas con esta agencia. Los clientes afectados exigen soluciones inmediatas, ya sea con la reparación y entrega de un producto de calidad o el reembolso de su dinero.

Hasta el momento, las negociaciones entre los afectados y la agencia continúan sin un resultado claro, mientras crece el malestar entre los propietarios de vehículos de la marca.

Comentarios