Tamaulipas

Colapsa drenaje en Ciudad Victoria por aparición de 'cráteres'

  • 14
  • Octubre
    2025

La falta de mantenimiento y la acumulación de basura en el drenaje de Ciudad Victoria han provocado la aparición de ‘cráteres’ y hoyos en varias zonas de la ciudad. 

En nuestro recorrido tan solo por el primer cuadro de esta urbe, pudimos localizar el 25 Bravo, donde la COMAPA acudió al llamado de los vecinos, ya que el hundimiento del pavimento formó un enorme cráter, con el inminente peligro de que caiga un vehículo o un transeúnte. 

Sin embargo, solo acordonaron el área pero ya no volvieron, de acuerdo a la señora Nora Elba Hernandez, vecina del lugar. 

Muy cerca, en el 25 Carrera, hay un hoyo que representa el dolor de cabeza para los automovilistas quienes caen con su vehículo y afectan la suspensión, sobre todo en la temporada de lluvias cuando no se logra apreciar. 

Ahí mismo, donde a pesar de haber pavimentado con concreto hidráulico, el paso del agua convertida prácticamente  en un río cada vez que llueve, quebró toda la calle, siendo imposible estacionarse en el carril lateral. 

A continuación, te presentamos algunos de los lugares afectados:

- Calle Hermenegildo Galeana, colonia Adolfo López Mateos: Se reportó un derrame de agua residual en esta zona, lo que llevó a la COMAPA a realizar trabajos de rehabilitación de la red general de drenaje.

- Calle Morelos, entre Fermín Legorreta y Venustiano Carranza: También se realizaron trabajos de rehabilitación de la línea de drenaje en esta área del centro de la ciudad.

- Libramiento Naciones Unidas, colonia Lucio Blanco: Se reparó la línea de drenaje en esta zona.

- Áreas cercanas a negocios que vierten grasas en el drenaje: La grasa solidificada en el agua ha provocado taponamientos y colapsos en el sistema de drenaje, especialmente en zonas comerciales.

La COMAPA no ha sido capaz de atender todas las demandas

A pesar de los esfuerzos de la COMAPA, la cantidad de reportes y la gravedad del problema han superado la capacidad de respuesta del organismo operador. 

El gerente general de la COMAPA, Fernando García Fuentes, ha reconocido que la basura y la grasa en el drenaje son una de las principales causas de los colapsos y ha hecho un llamado a la población  para que evite tirar basura y grasas en el drenaje. 

Es fundamental que la sociedad se una a los esfuerzos de la COMAPA para solucionar este problema y evitar daños a la infraestructura y riesgos para la salud pública.


