Colapsa drenaje en colonia Lázaro Cárdenas de Altamira

Los residentes señalaron que ya han reportado la situación, sin embargo, las precipitaciones recientes agravaron el escenario.

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas de Altamira solicitaron la intervención de las autoridades ante un problema de drenaje que, aseguran, se ha agravado con la temporada de lluvias.



El problema se registra sobre la calle Abasolo, entre Guadalupe Victoria y José María Morelos, donde el constante brote de aguas negras mantiene en riesgo la salud y el patrimonio de varias familias.



De acuerdo con los afectados, el problema podría estar relacionado con una línea de drenaje obstruida o dañada, situación que provoca el retorno de aguas residuales hacia las viviendas.



Al menos ocho familias resultan afectadas por esta situación, aunque algunos habitantes han optado por abandonar temporalmente sus hogares debido a las condiciones insalubres que prevalecen en el sector.



Los residentes señalaron que ya han reportado la situación ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Sin embargo, las precipitaciones recientes agravaron el escenario, al grado de que el agua ingresó a cocinas, recámaras y otras áreas de las viviendas.



Aunque personal de Comapa acudió recientemente a realizar labores de desazolve y retiró dos camiones cisterna con aguas negras, los vecinos afirman que la solución ha sido únicamente temporal. Por ello, hicieron un nuevo llamado a las autoridades para que se realice una inspección a fondo y se corrija de manera definitiva la falla que continúa generando encharcamientos en esta colonia de Altamira.