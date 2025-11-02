Cerrar X
Tamaulipas

Comerciantes de Reynosa se alistan para ventas decembrinas

Los empresarios dedicados a la venta de dulces, golosinas y artículos de decoración comienzan a ver una luz de esperanza en la recuperación económica

  • 02
  • Noviembre
    2025

Los empresarios dedicados a la venta de dulces, golosinas y artículos de decoración comienzan a ver una luz de esperanza en la recuperación económica, luego del repunte en sus ventas durante la celebración de Halloween, una fecha que ha cobrado gran popularidad en la frontera norte del país.

De acuerdo con comerciantes del sector, la demanda de productos alusivos a la temporada, especialmente dulces, chocolates y adornos temáticos, representó un incremento significativo en las ventas, lo que permitió compensar los meses de baja actividad comercial que suelen registrarse durante el año.

Con la cercanía de las fiestas religiosas y de fin de año, como el Día de la Virgen de Guadalupe, la Navidad y el Año Nuevo, los negocios locales ya se preparan para mantener el impulso positivo. Muchos de ellos han realizado inversiones importantes para surtir con anticipación los artículos más demandados, como luces, nacimientos, pinos y envolturas de regalo.

El empresario Miguel Flores, propietario de una dulcería en Reynosa, señaló que la temporada de Halloween fue particularmente favorable, tanto en la venta de dulces como en productos de decoración.

“En estas fechas lo que se da mucho son los productos para decoración, lo que son globos, globos foil de personajes, arañas y todo lo que es de Halloween lo llevan mucho. Pero también lo que son dulces se incrementa mucho la venta; los que no se vendían antes, ahorita se venden con mucha demanda. Diviértanse mucho en esas fiestas y cuando quieran visitarnos, estamos a sus órdenes”, comentó.

Los comerciantes también hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar al comercio formal y local, recordando que los establecimientos con local fijo generan empleos, pagan impuestos y rentas, y contribuyen directamente al desarrollo económico de la ciudad.

“Comprar en los negocios locales ayuda a que el flujo económico se mantenga dentro de Reynosa, beneficiando directamente a las familias que dependen del comercio formal”, coincidieron representantes del sector.

Con estas expectativas, los empresarios confían en que la temporada decembrina marque el inicio de una recuperación sostenida, luego de años complicados por la inflación y los cambios en los hábitos de consumo.

En vísperas del cierre del año, el comercio reynosense apuesta por la solidaridad local como la clave para mantener viva la economía y fortalecer el desarrollo de la frontera.


