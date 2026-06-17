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Tamaulipas

Reynosa prevé alza en turismo con 'La Gran Escapada 2026'

Comerciantes estiman un incremento de hasta 17% en ventas durante la estrategia nacional que ofrecerá promociones en viajes, hoteles y servicios turísticos

  • 17
  • Junio
    2026

Comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Reynosa mantienen altas expectativas ante el inicio de La Gran Escapada 2026, estrategia nacional que busca impulsar el turismo mediante promociones y descuentos en diversos servicios relacionados con los viajes.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Reynosa, Gildardo López Hinojosa, informó que los empresarios participantes esperan un incremento en ventas de entre un 15 y un 17 por ciento en comparación con la edición anterior.

"Ya estamos estimando que vamos a tener prácticamente un 15 o 17 por ciento más y creo que va a ser un gran éxito", afirmó el dirigente empresarial.

López Hinojosa señaló que, a diferencia de la primera edición, cuando muchos consumidores aún desconocían la dinámica del programa, en esta ocasión existe una mayor expectativa entre la población.

"La gente si en la primera batalló o no supo bien cómo estaba la estrategia, en esta hay mucha gente que ya está esperando este Buen Fin para comprar sus viajes", expresó.

Destacó que el interés de los consumidores no se limita a destinos nacionales, ya que algunas aerolíneas han incorporado promociones para vuelos al extranjero, ampliando las opciones para los viajeros.

"Incluso a otro país, tratándose de líneas aéreas que algunas están ofertando hasta vuelos internacionales", agregó.

La Gran Escapada 2026 se llevará a cabo del 18 al 21 de junio en todo el país y contempla la participación de hoteles, agencias de viajes, líneas de transporte, operadores turísticos y empresas dedicadas al entretenimiento, con el objetivo de incentivar el turismo y fortalecer la actividad económica del sector.


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