Comerciantes esperan repunte de ventas en vacaciones

Vendedores de la Plaza Principal de Matamoros confían en que las vacaciones de verano impulsen las ventas tras una temporada de baja actividad comercial

Arturo de la Cruz Domínguez, comerciante en la Plaza Principal de Matamoros, señaló que, aunque actualmente las ventas se mantienen bajas, mantiene la esperanza de que la situación mejore en las próximas semanas.

Explicó que, en medio de una temporada considerada baja para el comercio local, los vendedores de la Plaza Principal de Matamoros mantienen la expectativa de una pronta recuperación en sus ventas, confiando en que la actividad repunte durante estos días de vacaciones, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

Indicó que el flujo de clientes ha sido “parejo”, pero con tendencia baja, debido a que en esta temporada muchas familias priorizan otros gastos.

Comerciantes esperan repunte de ventas durante las vacaciones

A pesar de ello, confió en que estas vacaciones de verano la actividad comercial logre repuntar, ya que suelen atraer tanto a visitantes locales como del lado estadounidense.

Finalmente, reiteró que no pierde la esperanza, destacando que las artesanías mexicanas continúan siendo del agrado de la gente.