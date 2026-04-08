Sufren comerciantes baja en ventas tras Semana Santa en Saltillo

Luego del periodo vacacional de Semana Santa, comerciantes de mercados sobre ruedas en Saltillo reportan una disminución en sus ingresos, pese a la constante presencia de visitantes en estos espacios.

Durante un recorrido por uno de estos puntos de venta, se observó una importante afluencia de familias, principalmente con niños, que acuden más por esparcimiento que por realizar compras significativas.

De acuerdo con los vendedores, el gasto realizado por muchas familias durante las vacaciones impacta directamente en su economía en los días posteriores, lo que se traduce en menores ventas.

Señalan que, aunque hay movimiento en los pasillos y se mantiene el interés de la gente por recorrer los puestos, las compras son limitadas y se enfocan en productos básicos o de bajo costo.

A pesar del panorama actual, los comerciantes mantienen una expectativa positiva y confían en que la situación mejore en los próximos días. Consideran que, una vez superada la “cuesta” posterior a Semana Santa, la actividad comercial retomará su ritmo habitual y permitirá recuperar parte de las ganancias que no se lograron durante esta semana.

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