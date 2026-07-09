Vecinos de sectores afectados aseguran que muchas de estas cavidades podrían evitarse si las fugas de agua fueran reparadas a tiempo

Inicio / Tamaulipas / Continúa creciendo el problema de los socavones en Ciudad Madero

La aparición de socavones y hundimientos en calles de Ciudad Madero, se ha convertido en una problemática cada vez más frecuente que mantiene bajo presión a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa zona sur).

En los últimos dos años, el número de oquedades ha ido en aumento y, lejos de disminuir, continúan surgiendo nuevos puntos de riesgo que ponen en peligro a automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones e incluso a familias que habitan junto a fugas de agua que permanecen sin reparar durante meses.

Los recientes hundimientos registrados sobre la calle Aguascalientes esquina con Primero de Mayo, en la colonia Tinaco, así como el detectado en el cruce de Colombia y Chihuahua, en la colonia Benito Juárez, encienden las alertas.

Ambos casos reflejan una problemática que vecinos consideran prevenible si las fugas de agua potable y drenaje fueran atendidas oportunamente, pues advierten que la constante filtración reblandece el subsuelo hasta provocar el colapso del pavimento.

A esta situación se suma la denuncia de habitantes de la colonia Hipódromo, quienes aseguran que una fuga de agua potable reportada desde hace meses continúa sin ser reparada por Comapa, pese a que el escurrimiento permanente ya comienza a generar un reblandecimiento del subsuelo que amenaza con convertirse en un nuevo socavón y afectar una vivienda ubicada sobre la calle Juárez, entre Abasolo y Aldama.

El vecino Roberto Delgado Ruiz, explicó que la fuga se localiza sobre la calle Juárez, entre Abasolo y Aldama, y aseguró que los reportes realizados por los habitantes no han recibido respuesta.

"Tenemos más de dos meses reportándola y solamente nos dicen que luego vienen, la calle permanece inundada, la gente se resbala y lo más preocupante es que la casa de los vecinos ya está siendo afectada porque el terreno se está socavando".

Además, criticó que al momento de realizar los reportes no se les proporciona un folio de seguimiento, por lo que los habitantes desconocen si realmente existe una atención programada.

Por su parte, Ernesto Torres Juárez, propietario de la vivienda frente a la cual se encuentra la fuga, manifestó su preocupación por el daño que el agua pudiera estar ocasionando bajo su domicilio.

"Ya tiene más de dos meses la fuga, la hemos reportado varias veces y nadie viene; tenemos miedo de que abajo ya exista un socavón y que después la casa resulte afectada".

Señalan que no se trata de una sola fuga, sino de varias que existen en distintos puntos de la colonia, desperdiciando agua potable pese a que hace apenas dos años la zona enfrentó una severa crisis de desabasto.

"En Comapa solo nos dicen que después vienen, les llevamos fotografías, hacemos los reportes, pero no pasa nada, es triste ver cómo ahora el agua potable se desperdicia durante meses sin que nadie haga algo".

En tanto, Mélida López otra de los vecinos afectadas, advirtió que el agua ya está erosionando el subsuelo y teme que la vivienda cercana termine colapsando.

"Esa fuga tiene más de cuatro meses y nos afecta a todos, los niños pasan rumbo a la escuela entre el lodo y el agua, pero lo que más preocupa es que la casa pueda desplomarse, el agua va lavando por debajo como un cáncer y cuando las autoridades reaccionen quizá ya sea demasiado tarde", afirmó.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para atender la fuga antes de que ocurra un nuevo socavón, al considerar que la reparación preventiva resulta mucho menos costosa que enfrentar los daños que ocasiona el colapso del pavimento o de una vivienda.

Advirtieron que la omisión en la atención de este tipo de reportes continúa poniendo en riesgo tanto el patrimonio de las familias como la seguridad de quienes diariamente transitan por las calles de Ciudad Madero.