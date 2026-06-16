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Nuevo León

Continúa búsqueda de hombre arrastrado por río Pesquería

Un vecino habría presenciado el momento en que el hombre fue vencido por la fuerza del agua y arrastrado corriente abajo, sin que pudiera ser auxiliado a tiempo

  • 16
  • Junio
    2026

La angustia de una familia continúa luego de que un hombre de 51 años desapareciera tras ser arrastrado por la fuerte corriente del río Pesquería, en el municipio de Escobedo, hecho que movilizó desde la tarde del lunes a cuerpos de auxilio por tierra y aire.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:00 horas del lunes 15 de junio, en el cruce de Ignacio Allende y el río Pesquería, donde familiares solicitaron apoyo tras perder contacto con José Ariel Hernández Villareal.

Testigo habría observado el momento del arrastre

De acuerdo con los primeros informes, un vecino habría presenciado el momento en que el hombre fue vencido por la fuerza del agua y arrastrado corriente abajo, sin que pudiera ser auxiliado a tiempo.

Familiares identificaron al desaparecido como José Ariel Hernández Villareal, de 51 años, quien vestía pantalón de mezclilla y playera roja al momento del incidente.

Operativo se amplía con apoyo aéreo y binomios caninos

Durante las primeras labores de búsqueda, rescatistas desplegaron un dron para inspeccionar desde el aire un tramo aproximado de tres kilómetros río abajo, mientras elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en las márgenes del afluente con la esperanza de localizarlo.

Sin embargo, pese al despliegue inicial, la búsqueda concluyó el lunes sin resultados positivos.

Con las primeras horas de este martes 16 de junio, el operativo fue reactivado con mayor intensidad. Desde las 07:00 horas, brigadistas especializados retomaron los recorridos apoyados por binomios caninos de Manada K-9 y un helicóptero, ampliando el radio de rastreo en distintos puntos del río.

Participan corporaciones estatales y federales

En las labores participan elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Policía Municipal y personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.


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