Crearán Policía Turística para reforzar seguridad en Miramar

El proyecto contempla formar 40 elementos especializados en atención al turista; la primera generación comenzará a operar en Playa Miramar en 2027.

La playa Miramar contará por primera vez con una Policía Turística, luego de que el Ayuntamiento de Ciudad Madero y el Gobierno de Tamaulipas firmaron el convenio para capacitar a un grupo de elementos de la Guardia Estatal que serán asignados a la principal zona turística del sur del estado.

El alcalde Erasmo González Robledo informó que durante agosto iniciará la capacitación de 40 aspirantes en la Universidad de Seguridad Pública, donde recibirán cinco meses de preparación especializada en atención al visitante, proximidad social y conocimientos básicos del idioma inglés.

La meta es que al menos 20 elementos comiencen a operar en enero de 2027.

El edil destacó que este proyecto fue gestionado durante casi ocho meses y permitirá brindar mayor seguridad a turistas nacionales y extranjeros que visitan Miramar.

Explicó que el Ayuntamiento cubrirá el salario de los policías turísticos, además de adquirir las patrullas y el equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Señaló que la creación de esta corporación fortalecerá la estrategia para atraer más turismo, particularmente visitantes internacionales, ante la próxima llegada de operadores turísticos de Canadá que conocerán los atractivos del sur de Tamaulipas.