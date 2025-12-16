Podcast
Tamaulipas

Crece demanda hotelera en Tula por temporada decembrina

Tula, Tamaulipas, se prepara para recibir a miles de paisanos que visitan a sus familiares durante esta temporada vacacional

  • 16
  • Diciembre
    2025

Tula, Tamaulipas, se prepara para recibir a miles de paisanos que visitan a sus familiares durante esta temporada vacacional, lo que genera una gran expectativa entre los hoteleros locales.

Alfredo Castillo, propietario de uno de los hoteles de la localidad, asegura que ya comenzó a registrarse la alta demanda de paisanos y migrantes que retornan a sus lugares de origen. 

“Como nos encontramos en la mitad de camino entre la frontera y la Ciudad de México, en estas fechas estamos llenos, por lo que les pedimos que hagan sus reservaciones con tiempo”, explicó. 

Esto sin contar con familiares de quienes radican en este municipio, muchos traen su extensa familia por lo cual reservan habitaciones.  

de8c834f-e08e-4549-802a-a96853de92b3.jfif

Estos visitantes no solo llenan los hoteles, sino que también contribuyen a la economía local con sus gastos.

Atractivos Turísticos de Tula

Tula es un destino turístico rico en historia, cultura y gastronomía. Algunos de los atractivos turísticos más destacados son:

  • La Cruz Monumental: una cruz de gran tamaño ubicada en un cerro que ofrece una vista impresionante de la ciudad.
  • Enchiladas Tultecas: un platillo típico de la región, elaborado con tortilla roja y relleno de papa, chorizo, queso, cebolla, jitomate, chile piquín y otros ingredientes.
  • Zona Arqueológica de Tammapul: un sitio arqueológico que alberga vestigios de una cultura que habitó la región entre los años 600 y 900 d.C.
  • Gastronomía: Tula es famosa por su rica gastronomía, que incluye platillos como el cabrito en su sangre, el asado y mole de boda, los pemoles y el turrón.
  • Cultura: La ciudad tiene una rica cultura, con artesanías como la cuera tamaulipeca, que es una prenda tradicional de la región.

9829c93d-af43-4a1c-b7ca-4838e79cd430.jfif

La temporada vacacional es un momento importante para la economía de Tula, y los hoteleros esperan una buena ocupación gracias a la llegada de migrantes y turistas.


