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Tamaulipas

Recaudación vehicular crece 18.7% en Tamaulipas

En el periodo comprendido de enero a mayo, la entidad registró un incremento del 18.7% en el pago por concepto de derechos vehiculares

  • 10
  • Junio
    2026

El Coordinador de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, informó sobre un balance positivo en la recaudación de impuestos durante los primeros cinco meses del año.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el periodo comprendido de enero a mayo, la entidad registró un incremento del 18.7% en el pago por concepto de derechos vehiculares en comparación con el ejercicio anterior. Este crecimiento refleja una mayor participación y cumplimiento por parte de los contribuyentes tamaulipecos.

Reynosa lidera la recaudación en Tamaulipas

El funcionario destacó que, hasta la fecha, la ciudad de Reynosa se posiciona como el municipio con la mayor recaudación en el estado, liderando las cifras de cumplimiento fiscal en este rubro.

“Posteriormente estuvimos ahí monitoreando su desempeño y cambiamos a algunos jefes de oficinas fiscales del estado y ahí donde cambiamos esas oficinas, están aumentando la recaudación muy significativamente”, señaló.


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