Cumple gobierno con 270 millones de pesos para productores

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, emitió el posicionamiento del gobierno del estado respecto al bloqueo carretero que anunciaron los productores agropecuarios del Valle de San Fernando y aseguró que han cumplido con la parte que les corresponde, en referencia a los 250 millones de pesos en especie y que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se incrementó a una bolsa de 270 millones de pesos en beneficio de los productores tamaulipecos.

Dijo que después de las pasadas manifestaciones protagonizadas por el grupo de campesinos, que derivó en bloqueos carreteros y mesas de trabajo en Ciudad Victoria, se llegaron a los primeros acuerdos.

“Después nos vinieron a pedir que fuera en efectivo el recurso, nosotros ya estábamos trabajando con las reglas de operación, las subimos en ese momento y volvieron a venir aquí a Victoria, a palacio de gobierno, los atendimos en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, eso hizo que bajáramos las reglas que ya teníamos listas y nos tardamos dos semanas más en volverlas a subir, esto mientras platicábamos con el gobernador sobre esas peticiones que hacían, nos volvió a reiterar que era en especie que era lo que él consideraba que podría impactar en la productividad”, señaló.

El funcionario estatal se refirió al bloqueo anunciado para mañana miércoles 18 de diciembre a partir de las 09:00 horas por parte de los productores en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura de la bodega Higuerillas en el municipio de San Fernando, en protesta por el incumplimiento del apoyo prometido por el gobierno federal, ante la caída de los precios internacionales de sorgo y que asciende a una cantidad de mil millones de pesos destinados al sector agrícola, tema que dijo se encuentra en la cancha de la federación.

“Pero eso es federal, yo personalmente cuando estuve con el secretario en la ciudad de México, en las reuniones expresamos verbalmente y se lo dejamos por escrito, las gestiones que nosotros las hicimos, y ya lo demás es cosa federal, ya no pertenece, es más nunca ha pertenecido al gobierno del estado ese tema, si es por eso que están bloqueando pues bueno, tenía yo información que era por los negativos no, pero les explico porque esos negativos no se van a poder convertir en positivos”, señaló.

Dijo que los productores beneficiados por el gobierno del estado y que han resultado positivos con sus solicitudes, significan más de 7 mil, mientras que los negativos son más de 2 mil, mismos que ya no tienen ninguna posibilidad de acceder a los beneficios debido a las reglas de operación implementadas por el gobierno estatal y federal.

