Decomisan más de 250 cámaras de videovigilancia en últimos meses

Personal de la Guardia Estatal informó qie se desarticularon alrededor de 250 cámaras de videovigilancia desde el mes de julio.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que las cámaras consideradas ilícitas son aquellas instaladas en espacios públicos que no corresponden al C5.

Agregó que con el cambio del secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, se pretende fortalecer a red pública para permitir su máxima eficiencia ante la respuesta de la Guardia Estatal.

‘’Estamos ubicando y apoyándonos con los delegados, con los coordinadores, para aquellos puntos críticos donde se necesiten cámaras’’, manifestó.





