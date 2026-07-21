El hombre fue detenido 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente

Inicio / Nacional / Decomisan más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron este martes un tractocamión que trasladaba alrededor de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado en Sonora.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el decomiso registrado en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

De acuerdo con las autoridades, se efectuaron la aprehensión del conductor cuando en la revisión de la unidad encontraron 60 costales que contenían la droga mencionada, con un peso total de 3,025 kilogramos de sustancia ilícita.

Mencionaron que decidieron revisar el contenido de la unidad de carga pesada al visualizar que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario cuando se dirigía hacia Tijuana, Baja California.

El hombre fue detenido 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.