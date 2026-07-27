Decretan receso tras 12 horas de audiencia por caso Dafne

La audiencia inicial se reanudará este martes tras un receso ordenado por la jueza luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa

Luego de 12 horas de audiencia inicial por el caso de Dana Yanina "N", imputada dentro de la investigación por la muerte de la adolescente Dafne, la jueza de control decretó un receso y determinó reanudar los trabajos este martes a las 8:00 de la mañana, cuando se prevé concluya esta etapa procesal dentro del plazo constitucional.

La asesora jurídica de la parte ofendida, Lizeth Alejandra Flores García, informó que la audiencia no fue suspendida de manera definitiva, sino que únicamente se decretó un receso, al señalar que el procedimiento continúa dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Precisó que la continuación de la audiencia permitirá concluir esta fase del proceso. Asimismo, recordó que el próximo 30 de julio continuará la audiencia inicial correspondiente a los otros imputados, Jorge Luis "P" y Estrellita "M".

Por su parte, Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina "N", confirmó que su hija presentó una crisis nerviosa durante el desarrollo de la audiencia, es decir, la interrupción obedeció a una situación relacionada con el estado de salud de su hija, por lo que requirió atención médica.

Señaló que el estrés derivado de la extensa jornada provocó que la jueza considerara pertinente decretar el receso para salvaguardar su estado de salud, por lo que el proceso continuará este martes dentro del plazo constitucional de las 144 horas.

Pese a la prolongación del procedimiento, el padre de la joven manifestó su confianza en el trabajo realizado por el equipo de la defensa y expresó su esperanza de que la resolución sea favorable para su hija.

Añadió que la familia permanecerá firme durante el proceso judicial y reiteró su agradecimiento a quienes les han brindado apoyo mientras esperan que este martes concluya la audiencia inicial.