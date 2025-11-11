Cerrar X
Dejan pendiente 40 nombramientos para docentes en Tamaulipas

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García informó que está pendiente son los nombramientos de 40 docentes en Tamaulipas

  11
  Noviembre
    2025

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García informó que no hacen falta maestros titulares frente a grupo en las escuelas del nivel básico, si no mas bien lo que está pendiente son los nombramientos de 40 docentes. 

“Siempre se cubren con interinos, normalmente mantenemos un promedio de 100 jubilaciones por semana, se tarda un momento en reincorporarse el nombramiento, porque va a México y regresa, pero tenemos pendientes un promedio de 40”, señaló. 

El funcionario estatal adelantó que se encuentran en proceso de jubilaciones un total de 200 trabajadores de la educación para inicios del 2026. 

“Hay que entender que no hay una fecha para jubilarse, hoy se jubilan 30, mañana o nos avisan, ellos toman la determinación que día hace el prejubilatorio, no es por periodos o por inscripción”, dijo Valdez García. 

Finalmente, refirió que se instaló una mesa de trabajo donde participan la subsecretaría de Planeación, subsecretaría de Administración y representantes de los diversos niveles educativos para definir las líneas de acción en los procesos prejubilatorios de maestras y maestros.


