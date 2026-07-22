Analiza Tigres tres opciones para reemplazar a Ángel Correa

John Kennedy, Petar Musa y Dejan Joveljić figuran entre los candidatos que estudia la directiva felina ante la inminente transferencia del argentino

La salida de Ángel Correa de Tigres está prácticamente definida y la directiva auriazul ya trabaja en la búsqueda del delantero que ocupará su lugar para el Apertura 2026.

De acuerdo con información de RÉCORD, el atacante argentino ya se despidió de sus compañeros en el Centro de Entrenamiento Tigres y viajó a Argentina para cerrar los últimos detalles de su incorporación a River Plate.

El movimiento representa el cierre de una etapa de apenas un año con el conjunto felino, luego de que el propio futbolista manifestara su deseo de abandonar la institución, según reveló días atrás el entrenador Guido Pizarro.

Correa llegó procedente del Atlético de Madrid y disputó 41 partidos con Tigres, en los que marcó 19 goles y dio siete asistencias. Su ausencia en la convocatoria para el partido frente a Xolos confirmó que las negociaciones por su salida ya se encontraban avanzadas.

Tres delanteros aparecen en el radar de Tigres

Mientras River Plate afina los últimos detalles de la transferencia, la directiva universitaria analiza distintas alternativas para reforzar su ofensiva.

El principal objetivo sería el brasileño John Kennedy, delantero de 24 años que pertenece a Fluminense. El atacante, con pasado en Pachuca, también es seguido por Lazio, de Italia, y por clubes de Arabia Saudita, lo que complicaría su llegada.

Actualmente registra nueve goles en el Brasileirão y su valor de mercado ronda los nueve millones de euros.

La MLS ofrece otras alternativas

Otra de las opciones es el croata Petar Musa, atacante del FC Dallas. El delantero de 28 años y 1.90 metros disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Croacia y terminó como subcampeón de goleo con 12 anotaciones.

Su carta está valuada en aproximadamente 12 millones de euros, por lo que sería la opción de mayor costo entre los candidatos.

El tercer nombre en la lista es el serbio Dejan Joveljić, de 26 años, actual jugador del Sporting Kansas City. El atacante suma siete goles en la presente temporada de la MLS y ya había sido considerado anteriormente por la directiva auriazul.

Su valor de mercado se ubica alrededor de los siete millones de euros, lo que lo convierte en otra alternativa para fortalecer el ataque felino.

Aunque Tigres aún no hace oficial la salida de Correa, la despedida del argentino con el plantel y su viaje a Argentina apuntan a que la operación con River Plate está próxima a concretarse, mientras el club acelera la búsqueda de su próximo centrodelantero.