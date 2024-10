Denuncian abandono de la calle José María Cantú, en Reynosa

"He vivido aquí por 38 años y esta calle siempre ha estado olvidada. A veces la limpian y quitan la maleza, pero es una situación temporal. Aquí están los comercios, el hospital civil, los bomberos, y no entiendo por qué este tramo sigue sin pavimentar. Nosotros, los vecinos, nos hemos organizado para limpiarla, pero tenemos que sacar dinero de nuestros bolsillos, lo que no me parece justo. Incluso pagamos a los recolectores de basura para que se lleven los desechos. Esta situación es insostenible", compartió la señora Eva, vecina afectada