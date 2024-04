Denuncian ante Fisel a 'Alito' por violencia política de género

“Les recuerdo que la simulación del uso de estos recursos es un delito, por lo que he acudido ante el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también para solicitar medidas cautelares y de protección, porque temo por mi vida, y que, hasta el momento, no se me han dado, pero que además es un tema que viven muchas mujeres en el plano laboral y que no deben ocurrir”, expresó.