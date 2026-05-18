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Tamaulipas

Vecinos bloquean calles por obras inconclusas de Comapa

Habitantes de la colonia Benito Juárez en Ciudad Madero, denuncian abandono de trabajos de drenaje por más de un año; exigen solución inmediata.

  • 18
  • Mayo
    2026

La inconformidad social por obras inconclusas de introducción y reparación de drenaje realizadas por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) comienza a crecer en diversos sectores del sur de Tamaulipas, donde vecinos denuncian que, tras abrir calles para cambiar tuberías dañadas, las autoridades dejan zanjas cubiertas únicamente con grava o material provisional, sin concluir la pavimentación.

Esta situación ha generado severos problemas de movilidad, riesgos constantes de accidentes y daños a viviendas, por lo que residentes han comenzado a manifestarse mediante bloqueos de calles para exigir una solución definitiva.

Uno de los casos más recientes se registra en la calle Guatemala, entre Rivas Guillén y Durango, en la colonia Benito Juárez de Ciudad Madero, donde vecinos encabezados por Jesús Colunga López expresaron su hartazgo.

"El motivo de esta convocatoria es que Comapa abrió para meter drenaje aquí a dos vecinos, se cobró, se le pagó, pero dejaron inconcluso su trabajo. Ya tiene más de un año y no tapan las zanjas; aquí pasan carros, micros, y ya se suben a las banquetas, es un peligro para las familias y para los niños", denunció.

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Asegura que, pese a múltiples reportes y visitas de autoridades municipales, el problema persiste.
Por su parte, el ingeniero Cristian Ramírez, señaló que la grava suelta utilizada para rellenar provisionalmente las zanjas se ha convertido en un riesgo adicional.

"Las piedras salen proyectadas hacia nuestras casas, ya me fisuraron una puerta y a una vecina le rompieron un vidrio; nuestros hijos juegan afuera, es increíble pensar que una piedra pueda lesionar gravemente a un menor", expresó.

Agregó que incluso algunos vecinos han optado por reparar por cuenta propia.
Otra de las afectadas, Reina Marai Colesí, explicó que el bloqueo vial responde al temor constante por la seguridad de sus familias.

"Estamos cansados, tengo una niña pequeña y es exponerla todos los días, son socavones prácticamente, pasan micros, tráileres, motos a exceso de velocidad y cada vez está peor. La calle seguirá bloqueada hasta que alguien venga y dé una solución", advirtió.

Los habitantes también señalaron que estas condiciones ya han provocado accidentes vehiculares debido a maniobras para evitar caer en las zanjas.

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El creciente malestar ciudadano refleja una problemática que comienza a extenderse en varios sectores de la zona sur de Tamaulipas, donde vecinos demandan mayor responsabilidad a Comapa y autoridades municipales para garantizar que las obras hidráulicas no queden inconclusas, evitando así riesgos mayores para la población.

 


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