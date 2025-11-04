Cerrar X
ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Tamaulipas

Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro

Una familia de cuatro integrantes desapareció de manera misteriosa en la colonia Hacienda Las Fuentes de Reynosa, este 30 de octubre

  • 04
  • Noviembre
    2025

Una familia de cuatro integrantes desapareció de manera misteriosa en la colonia Hacienda Las Fuentes de Reynosa, sumándose a la creciente lista de personas no localizadas en la frontera. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 30 de octubre, cuando familiares y vecinos dejaron de tener contacto con ellos.

De acuerdo con Raúl Flores, familiar de los desaparecidos, la familia está integrada por Berenice Flores Flores, de aproximadamente 38 años; su esposo Heriberto González Santes, de 38 años; su hija Claudia Estefanía González Flores, de 10 años, y un sobrino de su cuñado, de 20 años de edad.

Flores relató que acudió al domicilio tras no obtener respuesta a sus llamadas. Al llegar, encontró la vivienda en penumbras, con las puertas entreabiertas y sin señales de violencia, pero también sin rastro alguno de los habitantes.

“Al llegar al domicilio encontré la casa todo oscuro, ingresé y al entrar las puertas estaban entrecerradas; fue más extraño cuando abrí la chapa de una puerta y se abrió sola, sin necesidad de forzarla ni nada”, narró el familiar.

El padre y la madre, ambos empleados de maquiladora, desaparecieron junto a su hija y el joven sobrino sin que hasta ahora existan indicios que expliquen su paradero.

Ante la falta de información, colectivos de búsqueda de distintas partes de Tamaulipas se unieron para realizar rastreos en zonas cercanas al domicilio y en la periferia de la ciudad. Según los grupos, la situación se ha vuelto alarmante por el incremento de casos similares registrados en los últimos días.

Elvira Ramírez, vocera del colectivo “Buscando tus pasos”, confirmó que este no es un hecho aislado.

“No te puedo acertar, pero ahorita nada más una familia, es una familia de cuatro integrantes, súmale otra familia de dos integrantes y otros dos que son del día de hoy… estamos hablando de una cifra alarmante”, advirtió.

A pesar de que ya transcurrieron cuatro días desde la desaparición y entre las personas no localizadas se encuentra una menor con discapacidad, las autoridades no han emitido la Alerta Amber ni activado los protocolos de búsqueda inmediata.

La vocera del colectivo denunció la tardanza en la actuación de las autoridades.

“La denuncia está desde el día viernes y apenas ahorita viene la Comisión Estatal de Búsqueda para hacer una búsqueda inmediata, cuando se tendría que haber hecho al minuto uno, más tardar el sábado para que todos estuvieran ya activos con la Alerta Amber. Hay una crisis total”, lamentó.

Por su parte, Raúl Flores subrayó la vulnerabilidad de la menor desaparecida.

“La niña tiene una discapacidad, no es una niña como todos que habla y corre como un niño normal. Lleva control con el neurólogo, es una niña muy vulnerable”, señaló.

Mientras las autoridades estatales y federales continúan sin pronunciarse oficialmente, familiares y colectivos mantienen las búsquedas por su cuenta, con la esperanza de encontrar con vida a la familia desaparecida y de que casos como este no queden en el silencio ni la impunidad.

9ccccbc5-1ed1-48ba-8d27-9b80958c2570.jfif

c1b6f8bc-4802-40c5-ae94-57cc9667f4aa.jfif

6b13dd60-47ed-4cc5-80f6-c09de02fa2c7.jfif

8bf0701f-26ef-48c2-9aec-0c92074e5431.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T103006_389_f3be05ab98
Sustraen a bebé de Hospital Materno Infantil en Durango
431980d6420559528d38b92be84297cdc6c00151w_c4be99ef58
Hallan muerto al sacerdote que había desaparecido en Guerrero
publicidad

Últimas Noticias

vacuna_papiloma_humano_3cf6b910c6
Vacunará Salud contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños
betssy_chavez_peru_b36e9fd76e
Defiende México asilo a Betssy Chávez ante ruptura con Perú
plan_michoacan_sheinbaum_e86544cf90
Presenta Sheinbaum 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×