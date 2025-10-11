Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_11_T165423_259_470b4f61c5
Tamaulipas

Desaparece vicepresidente de Fecanaco Tamaulipas en Reynosa

Desaparece Marco Antonio Mariño, vicepresidente de Fecanaco, tras supervisar su empresa de seguridad en Reynosa. Familia perdió contacto el 9 de octubre

  • 11
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la desaparición de Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, quien fue visto por última vez el pasado jueves 9 de octubre en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con el reporte oficial, Mariño Leal, originario de Reynosa pero con domicilio en Tampico, viajó a la frontera norte para supervisar operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios en diversos municipios de la entidad.

Según el informe de la autoridad, su familia perdió contacto con él alrededor de las 15:00 horas, luego de que realizara recorridos de trabajo en Reynosa.

fa2ca010-256f-4e8b-a9fb-e68cb88b1f02.jfif

Hasta el momento, sus familiares se han reservado a emitir declaraciones públicas sobre el caso, mientras que la Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda y mantiene abiertas las líneas de investigación para dar con su paradero.

Marco Antonio Mariño Leal fue designado en 2020 como vicepresidente de Seguridad de la Fecanaco, debido a su formación en seguridad pública y políticas públicas.

En su trayectoria empresarial, se ha destacado como propietario de compañías dedicadas a la vigilancia y protección de establecimientos comerciales, entre ellos una sucursal de la cadena Applebee’s, cuya seguridad supervisaba en su más reciente visita a Reynosa.

Cabe recordar que el empresario se integró al organismo durante la gestión de Julio Almanza Armas, expresidente de la Fecanaco asesinado en julio de 2024 en Matamoros.

En las próximas horas, se prevé que las cámaras empresariales del estado emitan un pronunciamiento oficial para exigir la aparición con vida de Mariño Leal y el esclarecimiento de los hechos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T145311_499_6f29b903d8
Revelan videos sobre homicidio del argentino Fede Dorcaz
EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_25_55_PM_343d2061de
Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 
publicidad

Últimas Noticias

AP_25285784720801_ad15081c46
Trump amenaza con misiles a Rusia si no se resuelve la guerra
Whats_App_Image_2025_10_12_at_5_13_27_PM_1_4abd279128
DIF Monterrey abre centro de acopio para apoyar a Veracruz
Whats_App_Image_2025_10_12_at_4_53_54_PM_1cd4875704
Avanzan consultas sobre T-MEC entre sectores y en estados
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
Lamar_Jackson_1c91bd6c27
Lamar Jackson queda fuera nuevamente de los Ravens por lesión
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
publicidad
×