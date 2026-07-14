Destacan beneficios de los puentes internacionales en frontera

Explicó que la infraestructura internacional ha permitido el establecimiento de industrias, comercios, hoteles, restaurantes y una amplia oferta de servicios

En el marco de la conmemoración por los 100 años del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, el administrador de los puentes internacionales en el Valle de Texas, Juan Olaguíbel, destacó que la conectividad entre Reynosa y las ciudades texanas ha sido un factor clave para el crecimiento económico y el desarrollo de la región fronteriza.

Explicó que la infraestructura internacional ha permitido el establecimiento de industrias, comercios, hoteles, restaurantes y una amplia oferta de servicios en ambos lados de la frontera, generando empleos y mejores oportunidades para miles de familias.

Asimismo, consideró que el siguiente paso es continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan la inversión y el bienestar binacional.

“Tenemos todo, tenemos industria, tenemos restaurantes, turismo, hay golf, la calidad de vida; cuando vienen acá y están aquí un rato, hay hoteles, hay restaurantes, aparte de eso hay industria y ahorita el enfoque es cómo atraer más y esa base de universidades, lo que podamos ofrecer para que seamos una fuente fuerte de trabajo. Todo eso y toda la gente que ha estado aquí forma parte de todo eso; cada quien pone su granito para que esto sea una gran máquina”, expresó.

Olaguíbel señaló que uno de los proyectos con mayor potencial es fortalecer la educación superior en la región, promoviendo universidades que puedan recibir estudiantes de ambos lados de la frontera.

Consideró que esta estrategia permitirá formar capital humano, atraer nuevas inversiones y consolidar a la zona como un polo de desarrollo económico para México y Estados Unidos.