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Finanzas

Destacan comercios de NL beneficios para MiPymes en inversiones

Subrayó la relevancia de que, por primera vez, las MiPymes estén contempladas de manera explícita en un documento oficial

  • 07
  • Abril
    2026

Las nuevas reglas de operación del Consejo Directivo Nacional de Inversiones, presentadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abren un panorama más incluyente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), al integrarlas de forma más directa en los esquemas de inversión y proveeduría del país.

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En Nuevo León, el sector comercio recibió con optimismo estos cambios.

La presidenta de la Canacope Monterrey, Catalina Domínguez, señaló que las modificaciones permitirán que más negocios accedan a capital con menos trabas administrativas, lo que podría detonar el crecimiento de este segmento clave para la economía local.

“Yo considero que este nuevo esquema impulsa a las microempresas, al pequeño comercio, al integrarlo directamente en las cadenas de inversión y proveeduría. Pues esto facilita la llegada de capital, reduciendo trabas burocráticas y generando más oportunidades de crecimiento”, destacó.

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Asimismo, subrayó la relevancia de que, por primera vez, las MiPymes estén contempladas de manera explícita en un documento oficial.

“Por primera vez, las MiPymes tienen un papel activo en el desarrollo industrial del país, se está incluyendo en un documento oficial de la Secretaría de Economía con un acompañamiento institucional en el cual puedo sentirme muy satisfecha”, expresó.

De acuerdo con las reglas de operación, este nuevo esquema busca fortalecer la participación de empresas nacionales en las cadenas productivas, incrementar el contenido nacional y diversificar mercados. 

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En ese sentido, Domínguez celebró la inclusión del sector: “se considera un mayor acceso a mercados y condiciones más competitivas para crecer, innovar y generar empleo, sobre todo en este sector que sabemos que es vulnerable y que requiere de muchísimo apoyo”.


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