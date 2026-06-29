Destinarán 105 millones de pesos más para combatir socavones

La nueva inversión permitirá atender alrededor del 20% de los más de 500 hundimientos registrados hasta el momento, considerados uno de los principales retos.

Ante el incremento de hundimientos registrados en la zona sur del estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas anunció un incremento en la inversión destinada a atender esta problemática, la cual ya supera los 500 socavones en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el Gobierno del Estado destinará alrededor de 105 millones de pesos adicionales para intervenir los casos más urgentes, recursos que serán ejercidos una vez que concluya el proceso de licitación a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

Explicó que la nueva inversión permitirá atender aproximadamente el 20 % de los más de 500 hundimientos registrados hasta el momento, considerados uno de los principales retos de infraestructura sanitaria en la zona conurbada.

"Ya hay un compromiso del señor gobernador para hacer una inversión importante y rescatar lo que tenemos como reto, que es alrededor del 20 por ciento de los más de 500 socavones que se han presentado. El proceso de licitación ya está en marcha y, una vez concluido, iniciarán los trabajos".

Indicó que los 105 millones de pesos forman parte de una estrategia integral que se suma a los recursos ya invertidos por los organismos operadores de agua y las administraciones municipales de Tampico y Ciudad Madero. En conjunto, la inversión acumulada para enfrentar esta problemática alcanzará entre 360 y 380 millones de pesos, monto destinado a la reparación de colectores sanitarios, reposición de tuberías dañadas, relleno de cavidades y reconstrucción de vialidades afectadas.

El secretario detalló que cada obra puede tardar, en promedio, de tres a cinco días, aunque existen casos de mayor complejidad debido al tamaño del socavón y al deterioro de la infraestructura subterránea, lo que obliga a realizar trabajos de excavación profunda, sustitución total de tuberías, compactación del terreno y posterior pavimentación.

Añadió que algunos hundimientos requieren inversiones mucho mayores por los severos daños ocasionados en la red sanitaria, mientras que en otros casos las labores continúan con la reposición del pavimento una vez concluidas las reparaciones hidráulicas.

Finalmente, diji que, de mantenerse el calendario previsto por la Secretaría de Obras Públicas, las nuevas obras podrían comenzar dentro de aproximadamente tres semanas, con el objetivo de reducir el riesgo que representan los socavones para la población y la infraestructura urbana de la zona sur del estado.