Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
migrantes_115_millones_2a4a3035bb
Nacional

Destinarán $115 millones a defensa legal de migrantes en EUA

El Gobierno de México destinó $115 millones de pesos para fortalecer la defensa legal y la protección consular de migrantes en Estados Unidos

  • 18
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de México puso en marcha un paquete de acciones para reforzar la atención y defensa de migrantes mexicanos en Estados Unidos, con una bolsa de $115 millones de pesos provenientes del sorteo México con M de Migrante, informó Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Durante su intervención, Velasco detalló que los recursos ya fueron distribuidos a la red consular y comenzaron a ejercerse en acciones legales y de protección directa para connacionales en situación de vulnerabilidad.

m-mexico-migrante.jpg

Más abogados y fianzas migratorias

Del total recaudado, $50 millones de pesos se destinarán a fortalecer la representación legal en los consulados, principalmente en casos migratorios, incluyendo el pago de fianzas para que las personas puedan enfrentar sus procesos en libertad.

“La mayor parte de estos recursos se van a utilizar para reforzar la representación legal en todos los consulados, sobre todo en materia migratoria”, explicó Velasco.

Añadió que también se incrementará el personal especializado en consulados con alta demanda, especialmente en zonas donde se registran redadas y operativos migratorios.

Visitas a centros de detención y apoyo humanitario

Otros $10 millones de pesos serán utilizados para fortalecer las visitas consulares a centros de detención migratoria, uno de los primeros puntos de contacto con personas detenidas.

“Es la forma en que observamos las condiciones en las que se encuentran y comunicamos cualquier abuso a las autoridades de Estados Unidos”, señaló el funcionario.

Asimismo, se asignaron recursos adicionales para desastres naturales y apoyo humanitario, tras experiencias recientes como los incendios registrados en California, donde migrantes perdieron empleo y vivienda.

Liberaciones bajo fianza ya en marcha

Velasco destacó que una de las primeras acciones se implementó en Chicago, donde, con una inversión inicial de $300 mil dólares, se estima que hasta 200 personas podrán salir de centros de detención bajo fianza.

“Estos juicios pueden durar meses y enfrentar el proceso en libertad representa un beneficio enorme para nuestras y nuestros hermanos migrantes”, subrayó.

Hasta el momento, 13 personas ya han sido beneficiadas en Chicago y Kansas.

Más de 130 mil repatriados recibieron asistencia consular

En el mismo periodo, más de 130 mil personas repatriadas recibieron asistencia consular, además de miles de atenciones en materia laboral, civil, penal y de derechos humanos.

También se han realizado más de 9 mil visitas a centros de detención migratoria.

consulares-130.jpg

“Somos el único país que cuenta con un programa de defensoría penal para nacionales en el extranjero”, recordó el subsecretario.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
e1e1febedd09f3378a2243e5f523a0251007a95b_5240b6fdf1
Sanciona EUA a familiares de Maduro por ‘narcocorrupción’
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T174108_149_270736065e
Impulsan participación ciudadana con su primer 'Círculo Regio'
publicidad

Últimas Noticias

desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
Whats_App_Image_2025_12_19_at_6_53_35_PM_5d879d1fd1
Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×