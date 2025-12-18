Destinarán $115 millones a defensa legal de migrantes en EUA

El Gobierno de México puso en marcha un paquete de acciones para reforzar la atención y defensa de migrantes mexicanos en Estados Unidos, con una bolsa de $115 millones de pesos provenientes del sorteo México con M de Migrante, informó Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Durante su intervención, Velasco detalló que los recursos ya fueron distribuidos a la red consular y comenzaron a ejercerse en acciones legales y de protección directa para connacionales en situación de vulnerabilidad.

Más abogados y fianzas migratorias

Del total recaudado, $50 millones de pesos se destinarán a fortalecer la representación legal en los consulados, principalmente en casos migratorios, incluyendo el pago de fianzas para que las personas puedan enfrentar sus procesos en libertad.

“La mayor parte de estos recursos se van a utilizar para reforzar la representación legal en todos los consulados, sobre todo en materia migratoria”, explicó Velasco.

Añadió que también se incrementará el personal especializado en consulados con alta demanda, especialmente en zonas donde se registran redadas y operativos migratorios.

Visitas a centros de detención y apoyo humanitario

Otros $10 millones de pesos serán utilizados para fortalecer las visitas consulares a centros de detención migratoria, uno de los primeros puntos de contacto con personas detenidas.

“Es la forma en que observamos las condiciones en las que se encuentran y comunicamos cualquier abuso a las autoridades de Estados Unidos”, señaló el funcionario.

Asimismo, se asignaron recursos adicionales para desastres naturales y apoyo humanitario, tras experiencias recientes como los incendios registrados en California, donde migrantes perdieron empleo y vivienda.

Liberaciones bajo fianza ya en marcha

Velasco destacó que una de las primeras acciones se implementó en Chicago, donde, con una inversión inicial de $300 mil dólares, se estima que hasta 200 personas podrán salir de centros de detención bajo fianza.

“Estos juicios pueden durar meses y enfrentar el proceso en libertad representa un beneficio enorme para nuestras y nuestros hermanos migrantes”, subrayó.

Hasta el momento, 13 personas ya han sido beneficiadas en Chicago y Kansas.

Más de 130 mil repatriados recibieron asistencia consular

En el mismo periodo, más de 130 mil personas repatriadas recibieron asistencia consular, además de miles de atenciones en materia laboral, civil, penal y de derechos humanos.

También se han realizado más de 9 mil visitas a centros de detención migratoria.

“Somos el único país que cuenta con un programa de defensoría penal para nacionales en el extranjero”, recordó el subsecretario.

