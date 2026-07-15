Guardia Nacional y Guardia Estatal detuvieron a cuatro personas con armas, droga, equipo táctico y una camioneta robada en Estados Unidos

Inicio / Tamaulipas / Aseguran arsenal y detienen a cuatro en Matamoros

Un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y la Guardia Estatal dejó como resultado la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, en la colonia Loma Alta de Matamoros.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando los elementos detectaron una camioneta ocupada por personas armadas.

#VoceríaInforma



Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, cargadores, equipo táctico, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, como resultado de un operativo coordinado realizado por la Guardia Nacional y la Guardia Estatal en la… pic.twitter.com/1G0klRUqu4 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 15, 2026

Intentaron escapar al detectar a las autoridades

Las autoridades informaron que los tripulantes del vehículo intentaron huir al percatarse de la presencia de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, tras una intervención oportuna, los agentes lograron detener a los cuatro ocupantes.

Durante la acción operativa se realizó el aseguramiento de diversos objetos relacionados con los hechos.

Aseguran armas, droga y equipo táctico

Entre lo asegurado se encuentran cinco armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

También fue asegurada la camioneta en la que se trasladaban los detenidos, misma que contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos.

Las cuatro personas detenidas, junto con las armas de fuego, el equipo táctico, la droga y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales derivadas de estos hechos.