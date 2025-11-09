Cerrar X
Tamaulipas

Disputa laboral habría motivado asesinato de familia en Reynosa

Una disputa laboral podría estar detrás del asesinato de una familia en Reynosa, cuyos cuerpos fueron localizados en distintos puntos al sur de la ciudad

Una disputa laboral podría estar detrás del asesinato de una familia en Reynosa, cuyos cuerpos fueron localizados en distintos puntos al sur de la ciudad, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET).

De acuerdo con las investigaciones, Heriberto “G”, empleado de una maquiladora local, habría sido el blanco principal del ataque luego de obtener un ascenso a supervisor, lo que habría generado conflictos entre compañeros de trabajo.

Fuentes cercanas confirmaron que, horas antes de su desaparición, Heriberto asistió a una fiesta organizada por sus compañeros, donde fue felicitado por su reciente promoción. En redes sociales, el hoy occiso compartió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido, sin imaginar que ese logro profesional antecedería a una tragedia.

La Fiscalía informó que Heriberto fue privado de su libertad junto con su esposa, su hija de 10 años y su sobrino. Los cuatro fueron asesinados y sepultados en una brecha ubicada al sur de la ciudad. La menor, sin embargo, fue localizada enterrada en el patio trasero de una vivienda en la colonia Valle Soleado.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los presuntos responsables fueron contratados para secuestrar y asesinar a Heriberto como represalia por haber obtenido el puesto de supervisor. Durante el ataque, también fueron privados de la libertad y asesinados sus familiares.

Como parte de las diligencias, una camioneta Ford Edge, propiedad de la familia, fue localizada en la colonia Valle Soleado, mientras que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen. La Fiscalía continúa la búsqueda de al menos otros dos implicados.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de los estudios periciales correspondientes, a fin de determinar las causas exactas de muerte.

Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones siguen abiertas y que se mantendrá el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables de este homicidio múltiple que ha conmocionado a la comunidad fronteriza.


Etiquetas:
