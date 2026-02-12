Operativo en cementera de Cruz Azul deja 33 detenidos en Hidalgo

Después de que se realizara una diligencia en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo, las autoridades estatales informaron sobre la detención de 33 personas.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, en donde participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), en donde se registraron detonaciones de armas de fuego.

El despliegue de los elementos se realizó con el objetivo de restituir la planta al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez, el cual se encuentra en medio de una disputa desde hace más de cinco años.

Ante los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que de los 33 detenidos, 24 fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

De los 33 detenidos, 33 son investigados por desobediencia y resistencia de particulares.

Los restantes son investigados por la portación de armas después de que se encontraran dos armas de calibre 38 en la planta.

El grupo que operaba la planta y que se hace llamar "La Nueva Cruz Azul" acusó a las autoridades de realizar una detención ilegal hacia sus compañeros, quienes se encontraban al interior de la cementera.

Por su parte, la Procuraduría estatal informó que el operativo se realizó por una orden de un juez de control del Estado de México, y detalló que, derivado de los hechos, no se registraron personas desaparecidas o fallecidas.

Esta es la segunda vez que autoridades realizan un operativo que termina con detenciones, pues el 24 de septiembre, fueron detenidas 80 personas después de que se reportara el intento de la toma de la planta, el cual terminó en un enfrentamiento.

En esa misma ocasión también se reportaron disparos.

Así inició el conflicto

La disputa por la planta cementera inició el 15 de septiembre de 2020, cuando el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez denunció ante la FGR al grupo disidente, liderado por Federico Sarabia, quien fue detenido el 1 de septiembre de 2025 por el presunto desvío de recursos hacia empresas relacionadas con operaciones simuladas.

En abril de 2021, una Asamblea Extraordinaria ratificó a Velázquez y a José Antonio Marín en los consejos de Administración y Vigilancia, pero no fue acatado por el grupo disidente, lo que ha provocado enfrentamientos, muertes y lesionados en sus intentos por controlar las instalaciones.

