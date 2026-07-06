Distinguen trayectoria de Benemérita Escuela Normal Federalizada

El gobernador Américo Villarreal honró los 137 años de la institución formando generaciones de maestras y maestros comprometidos con la educación

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la trayectoria de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas durante la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne de la Legislatura LXVI, en la que se develó la inscripción en letras doradas: "1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas", en honor a sus 137 años formando generaciones de maestras y maestros comprometidos con la educación y el desarrollo del estado.

En el pleno del Congreso del Estado, Villarreal Anaya afirmó que la solemnidad de esta sesión reconoce una trayectoria institucional ejemplar. Señaló que la historia de la escuela, iniciada a finales del siglo XIX, es muestra de una obra educativa forjada de forma ininterrumpida por generaciones de estudiantes y docentes con esfuerzo, conocimientos, sacrificio y gran compromiso social.

El gobernador destacó que es justo reconocer a pensadores, maestros y maestras ilustres cuyo aporte ha sido fundamental para la educación pública. Dentro de esas contribuciones, dijo, la educación normal ocupa un lugar singular.

“Si en Tamaulipas ha florecido la educación como instrumento de transformación, es en buena parte gracias a la contribución de la Benemérita Escuela Normal, que ha hecho del estado una de las entidades con mayor tradición normalista del país”, señaló.

Villarreal Anaya manifestó que el Ejecutivo suscribe plenamente esta determinación del Congreso y felicita a la institución por este merecido reconocimiento en representación del pueblo de Tamaulipas.

“Reconocemos el compromiso de quienes han trabajado en su consolidación material, académica e institucional, así como de quienes se formaron en sus aulas y hoy ejercen, como ayer, la noble tarea del magisterio frente a grupos en todo el estad”, puntualizó.

El mandatario destacó también que su gobierno está recuperando la esencia de la educación pública que ha sido eje en las grandes transformaciones nacionales. Entre los cambios vitales mencionó la revalorización del magisterio y de la educación normal. Consideró justo y trascendente que la soberanía inscribiera con letras doradas en el muro de honor del Congreso la leyenda que reconoce a la institución centenaria.

Finalmente, Villarreal Anaya recordó que la creación y consolidación de instituciones educativas como la Benemérita Escuela Normal forman parte de la historia y las luchas por una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, ahora además universal, inclusiva, democrática y de calidad.