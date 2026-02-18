Recetas que conservan la tradición mexicana en la Cuaresma

Con la llegada de la Cuaresma, los hogares se llenan de aromas que evocan tanto la fe como la tradición culinaria. Durante estos 40 días de reflexión, el ayuno y la abstinencia se combinan con platillos que deleitan el paladar, convirtiendo la cocina en un espacio de identidad y herencia cultural.

Aunque muchos de estos alimentos se disfrutan durante todo el año, en esta temporada adquieren un significado especial.

Entre los platillos más emblemáticos de la Cuaresma se encuentran la capirotada, los chiles rellenos de queso, las tortitas de camarón con nopales, el caldo de lentejas, el pescado frito, los romeritos con mole y las empanadas de vigilia.

Cada receta representa generaciones de tradición y preserva los sabores característicos que distinguen a la gastronomía mexicana en esta época del año.

Cocineras tradicionales de Saltillo destacan que mantener estas recetas vivas es clave para que las nuevas generaciones no pierdan la conexión con los olores y sabores de la Cuaresma.

Señalan que más allá de los ingredientes, lo esencial es el cuidado y cariño con que se preparan los platillos, pues en cada comida se transmite historia, fe y un pedacito de identidad cultural.

