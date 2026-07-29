Escuadrón Nacional de Rescate promueve apoyo vial

El elemento explicó que el Escuadrón actúa como apoyo a las autoridades cuando ocurre un accidente vial en las calles y avenidas de Ciudad Victoria

Un grupo de 18 motociclistas del Escuadrón Nacional de Rescate, registrados y con permisos en regla, realiza de manera voluntaria labores de prevención de accidentes y apoyo vial en siniestros vehiculares, informó Milton Rodríguez, integrante del escuadrón.

El elemento explicó que el Escuadrón actúa como apoyo a las autoridades cuando ocurre un accidente vial en las calles y avenidas de la capital del estado, incluso en los diferentes tramos carreteros.

“Nosotros somos un grupo de apoyo más que nada hacia la vialidad, que es en cuestión a la vialidad, evitar un segundo accidente, que, si ya está un accidente, en el sitio, evitar un segundo, en este caso que haya otro choque o que lleguen a atropellar a una persona, más que nada es tener la escena segura para cuando lleguen las autoridades se haga el trabajo correspondiente y en el menor tiempo posible”, dijo Milton Rodríguez.

Al arribar alguno de estos elementos al sitio del percance, se evalúa si ya hay presencia de alguna autoridad y qué tipo de corporaciones se requieren para evitar movimientos incorrectos de las unidades y prevenir un segundo accidente.

“Si no se requiere ambulancia, damos parte a la corporación correspondiente, al número de emergencia 911, y se espera la llegada de tránsito local, estatal, Guardia Nacional u otra autoridad responsable al tararse de un grupo de apoyo, principalmente en materia de vialidad, para evitar un segundo accidente.

Alfredo Pacheco, también miembro del Escuadrón Nacional de Rescate, detalló que la agrupación está registrada a nivel nacional y cuenta con base en Xalapa, Veracruz. Reiteró que el permiso y registro nacional están en regla para participar en actividades de auxilio vial.

“El Escuadrón y cualquier grupo voluntario está registrado, nosotros a nivel nacional, la base de nosotros está en Xalapa Veracruz, halla está nuestro delegado nacional, nosotros tenemos un permiso a nivel nacional”, señaló.

Brandon Morales destacó la importancia del uso del casco y de tomar todas las precauciones al conducir motocicleta. “Siempre damos la recomendación porque un motociclista debe tomar todas las precauciones pertinentes; lo más importante es que pueden salvar vidas. En algunos países sólo se permite una persona por motocicleta, mientras que en nuestros territorios se permite hasta dos pasajeros”, comentó.

“Claro el uso del casco es obligatorio para transitar en una motocicleta, siempre se les da la recomendación a todos los automovilistas y a las personas en general que lo usen cuando estén sobre un vehículo como lo son las motocicletas que tiende a ser muy peligrosas”, puntualizó.

El Escuadrón Nacional de Rescate refuerza su compromiso de apoyo voluntario a las autoridades para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en las vías, actuando de forma coordinada y con los permisos correspondiente.