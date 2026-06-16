Estudiantes participan en nueva edición de Legislador por un Día

Juan José Ramos Charre presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), dijo que esta actividad democrática es coordinada por el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y el propio instituto, el cual fomenta la participación cívica entre niñas y niños de educación primaria y que permite debatir los temas que más preocupan a la niñez tamaulipeca.

“Escuchamos temas diversos relacionados al aspecto escolar y los asuntos que buscan mejorar la infraestructura educativa, además de los centros escolares, tecnología y redes sociales, entre otros”, señaló.

Las y los estudiantes presentaron iniciativas en temas que les preocupa en su entorno, como el uso de las redes sociales, de acuerdo con lo que mencionó Mauricio Darío, alumno del Centro Educativo Surval de Ciudad Victoria.

“Nos preocupa el tema de las redes sociales y el internet, que existe peligro, por ejemplo, que tipo de personas hablan contigo, son personas extrañas y otras cosas, pero en general es una buena experiencia que nos deja varias enseñanzas”, puntualizó.

Por su parte, Isabella Raquel, alumna de la Primaria Cuauhtémoc de Nuevo Laredo, dijo que:

“Estoy de acuerdo con esos temas, que tengan que checar los papás que ven sus hijos, que tipo de contenido ven los niños, porque si es muy peligroso las redes sociales, sirve para todo, pero también es muy peligroso”, señaló.

Con estas actividades las y los estudiantes de educación básica demuestran el conocimiento de su derecho y reconocen el valor de la equidad y la educación inclusiva.

Desde el pleno del palacio legislativo las y los estudiantes de municipios de la zona norte, centro y sur del estado, vivieron la experiencia de ser diputadas y diputados por un día y en donde los estudiantes Karla y Raúl quienes participaron también con el lengua de Señas Mexicana y durante la sesión del pleno legislativo se encargaron de dirigir el Himno de Tamaulipas y el Himno Nacional.

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