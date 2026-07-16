Exhortan a no ingresar al Río Bravo por fuerte corriente

Pese al llamado de Protección Civil y Bomberos de no introducirse al río para evitar riesgos, algunas familias acuden con sus hijos pequeños

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Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en Nuevo Laredo eso es lo que ocurre actualmente.

Poco a poco el Río Bravo incrementa su nivel, y aunque la cresta máxima llegará en el transcurso de este viernes, se observa ya una mayor turbidez del agua, lo cual es aprovechado por los pescadores locales.

Pescadores aprovechan el aumento del nivel del río

A lo largo del cauce se pueden ver cañas que neolaredenses dejan y ya han obtenido carpas y bagres, principalmente.

Pese al llamado de Protección Civil y Bomberos de no introducirse al río para evitar riesgos, algunas familias acuden con sus hijos pequeños para refrescarse en el afluente.

Aunque Protección Civil anunció que colocarían cintas amarillas para cerrar el acceso al río, esto no ocurrió este jueves, por lo que las personas acuden normalmente.

Exhortan a evitar ingresar al Río Bravo

El llamado es a evitar entrar al agua, debido a la mayor corriente del río que arrastra ramas, las cuales podrían ser una trampa para quienes ingresen al caudal.