Tamaulipas

Exhortan a prevenir accidentes en hogares por fiestas decembrinas

Ante el incremento de actividades domésticas en diciembre, Protección Civil en Reynosa exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir accidentes

Ante el incremento de actividades domésticas propias de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Coordinación de Protección Civil en Reynosa exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir accidentes en los hogares.

Las autoridades advirtieron que durante esta temporada aumenta considerablemente el uso de estufas, asadores, calentadores y aparatos eléctricos, lo que eleva el riesgo de incidentes si no se toman las medidas necesarias.

En ese sentido, el coordinador de Protección Civil en Reynosa, Javier Lam Cantú, pidió especial atención en la preparación de alimentos y el uso de fuentes de calor dentro de los domicilios.

“Empiezan con las preparaciones en la cocina, las estufas, chequen muy bien las perillas, que estén bien cerradas; si van a salir de la casa, apagar la estufa, apagar el pino, todas las series de luces decorativas, toda la luminaria que tengamos”, señaló.

Asimismo, recomendó evitar la saturación de enchufes y multiconectores, además de revisar posibles variaciones de voltaje que podrían provocar cortocircuitos o incendios.

“No saturar los enchufes, multiconectos, revisar la variación de voltaje que se pueda tener”, indicó el funcionario.

Otro de los llamados fue evitar la realización de fogatas dentro de las viviendas, una práctica que algunas familias mantienen durante estas fechas decembrinas.

“Que no lleven a cabo prácticas de fogata ni nada de eso dentro de los domicilios; para unos puede ser algo muy rústico o algo muy sedentario, pero si se llevan a cabo prácticas de esta índole, entonces que sean espacios ventilados, para poder evitar alguna intoxicación”, advirtió.

La dependencia reiteró que estas recomendaciones tienen como objetivo salvaguardar la integridad de las familias reynosenses y evitar emergencias durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.


