Explosión acaba con casa en colonia Hacienda Las Fuentes

Vecinos de la colonia Hacienda Las Fuentes vivieron momentos de pánico la mañana del miércoles, cuando alrededor de las 9:00 horas un fuerte estruendo los obligó a salir de sus casas.

La explosión ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Beijín y Bangladesh, la cual quedó reducida a escombros, manchas de ceniza y hierros retorcidos.

Juana Hernández Ramírez, testigo de la explosión, relató el impacto del momento: “Tremendo susto, a mí me temblaban las piernas, yo venía llegando de allá y yo vivo en la parte de abajo y me habían dicho que era mi casa y por eso me vine rapidito y cuando vi las llamas y el humo y todo, escuché que explotó algo, se escuchó bien recio”, comentó aún nerviosa por la experiencia.

Otra vecina, Sandra Garibay, también describió el escenario inicial: “Yo aquí vivo enfrente, nada más escucho y cuando salí había mucha gente, ya vimos todo, como humo negro y fue lo que alcanzamos a ver de lo que había pasado”, detalló.

Los vecinos acudieron rápidamente a auxiliar a uno de los cinco habitantes de la vivienda afectada, un hombre mayor que se encontraba en el lugar. Juana Hernández observó que el hombre presentaba quemaduras en las piernas y brazos:

“Yo nada más vi que al señor lo tenían ahí sentado, se estaba quemado de las piernas y de los brazos tenía pelado un brazo, ya está grande, tiene como unos 50 y tantos”, señaló la testigo.

Otro vecino, Roberto, quien ayudó en las labores de auxilio, explicó que en el momento de la explosión temían por la seguridad de los niños que viven en el lugar:

“Se vio lumbre y se vio todo, pensábamos que estaban los niños adentro, pero se habían ido a la escuela”, relató, y añadió que el hombre afectado sufre de Parkinson y se encontraba solo al momento del incidente".

“Afortunadamente, los vecinos lo sacaron, estuvo fuerte porque tumbó la barda, como que se acumuló todo el gas o algo así y lo tumbó”, explicó.

Al llegar al lugar, las unidades de emergencia controlaron la situación y descartaron cualquier riesgo adicional en el área.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil, exhortó a la comunidad a revisar las medidas de seguridad en sus hogares:

“Hay que revisar todas las medidas de seguridad en sus domicilios, todo lo que refiere a gas y cualquier otro servicio público”, enfatizó.

Minutos después, la propietaria de la vivienda llegó al lugar y fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa.

Las autoridades turnaron el caso a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes y determinar si la explosión fue accidental o provocada.

“Se desconoce y esperaremos a las autoridades competentes, ya viene para acá la fiscalía para que puedan dictaminar cuál fue la causa o raíz, hay algunas declaraciones en las que puede ser algo que haya sido suscitado o provocado”, concluyó Lam Cantú.

