Familia de Dana Yanina clama justicia en el caso Dafne

El padre sostuvo que los testimonios que serán desahogados coinciden en que su hija era alumna de la institución y no empleada

Entre lágrimas y llamados de justicia, el padre y las abuelas de Dana Yanina "N", aseguraron que la joven también es víctima de los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde hace poco mas de una semana, perdió la vida Dafne, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, durante un campamento.

En la continuación de la audiencia inicial, Ofir Cruz Melo, padre de la joven Dana Yanina "N", relató que por primera vez en varios días pudo abrazar a su hija durante unos minutos.

Dijo que la encontró con un semblante más sereno, aunque todavía afectada por el proceso judicial que enfrenta."Le dijimos que fuera fuerte, que sus padres y toda su familia estamos aquí para apoyarla y seguir luchando para que salga adelante con la verdad", expresó.

Familia sostiene que Dana Yanina era alumna

Señaló que la audiencia fue diferida debido a que no comparecieron todos los testigos y explicó que la defensa espera que el próximo lunes se presenten la mayoría de las personas citadas.

El padre sostuvo que los testimonios que serán desahogados coinciden en que su hija era alumna de la institución y no empleada, como, dijo, se ha intentado hacer creer.

Añadió que Dana Yanina permaneció un año, dos meses y algunos días internada en la academia cursando el nivel preparatoria.

Ofir Cruz Melo también confirmó que logró acercarse a Alejandra Quintos, madre de Dafne, y a su familia durante la audiencia.

Expresó sus condolencias y aseguró que ambos coinciden en haber sido engañados, "Al final de cuentas, más allá del proceso legal, hay una parte humana y las dos familias compartimos ese dolor", comentó.

Asimismo, pidió el respaldo de las autoridades de Veracruz, estado de donde es originaria la familia, al considerar que durante el proceso no ha existido plena transparencia.

Abuela describe cambios en la joven tras su ingreso

Por su parte, Carmen, abuela materna de Dana Yanina, describió a su nieta como una joven alegre, educada y con el sueño de convertirse en cirujana plástica antes de ingresar a la Academia Militarizada.

Sin embargo, aseguró que tras permanecer cerca de un año internada regresó emocionalmente destruida."Mi niña era muy ilusionada y ahora la veo totalmente destrozada, sin ilusiones; es inocente y es una víctima más de todos los niños que sufrieron cosas horribles en esa institución", manifestó.

La mujer afirmó que durante meses la joven ocultó lo que ocurría dentro de la escuela por miedo. Recordó que siempre respondía que estaba bien cuando hablaba con su familia, aunque ella sabía que algo sucedía. "La conozco y sabía que me estaba mintiendo porque tenía terror", dijo.

Entre lágrimas, hizo un llamado público a Alejandra Quintos para unir esfuerzos y exigir justicia. "Le pido de todo corazón que se una con nosotros para que encuentren a los verdaderos culpables, mi nieta no es culpable", expresó.

La abuela materna aseguró que quienes dirigían la institución son quienes deben responder por los presuntos abusos cometidos contra los estudiantes, al sostener que Dana Yanina únicamente era una alumna interna.

Denuncian presuntos maltratos dentro de la academia

En tanto, la abuela paterna narró el sentimiento de culpa que la acompaña desde que ayudó a inscribir a su nieta en la academia, convencida de que recibiría una formación que le permitiría ingresar a la Marina."Lo que queríamos era un mejor futuro para ella y terminó siendo una academia de terror", afirmó.

Según su testimonio, durante los 13 meses que permaneció internada, Dana Yanina habría sido constantemente castigada, humillada y señalada por la dirección del plantel. Incluso aseguró que la mantenían incomunicada con su familia, impedían que saliera durante vacaciones y utilizaban cualquier situación para responsabilizarla.

También denunció presuntos maltratos, humillaciones relacionadas con el pago de colegiaturas y trabajos domésticos impuestos dentro de la institución; que su nieta nunca pudo pedir ayuda porque permanecía bajo vigilancia permanente.

La mujer lamentó profundamente la muerte de Dafne y expresó solidaridad con su familia, aunque insistió en que Dana Yanina también fue víctima de quienes dirigían la academia.

Audiencia continuará el próximo lunes

Mientras el proceso judicial continúa, el próximo lunes se reanudará la audiencia inicial, en la que el juez de control escuchará los testimonios pendientes antes de definir la situación jurídica de Dana Yanina"N".

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas únicamente ha cumplimentado una orden de aprehensión dentro de la investigación por la muerte de Dafne, mientras que otros cuatro presuntos implicados señalados por Alejandra Quintos, madre de Dafne, permanecen sin ser detenidos, por lo que las investigaciones continúan.