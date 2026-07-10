Familia regia pendiente de justicia por abuso de aseguradora

Una familia regia denuncia que Bx+ no ha reembolsado $160 mil por gastos médicos de su hija fallecida y buscará resolver el caso por la vía conciliatoria

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Un ejemplo de los presuntos abusos cometidos por las aseguradoras es el caso de la familia Loa Torres, que continúa en espera de justicia, pues asegura que la compañía Bx+ no le ha reembolsado $160,000 pesos.

Además del dolor por la pérdida de su hija de 11 años, la familia enfrenta ahora una disputa con la aseguradora, a la que acusa de incumplir con el reembolso correspondiente al último mes de atención hospitalaria.

El Horizonte publicó ayer que Nayma Torres y su esposo, David Loa, relataron que su hija, Annelise, fue diagnosticada con anemia aplásica, una enfermedad rara caracterizada por la interrupción de la producción de células sanguíneas en la médula ósea.

La menor permaneció internada durante tres meses en el ahora desaparecido Hospital San José Tec de Monterrey; sin embargo, falleció el 16 de septiembre de 2025.

De acuerdo con Torres, la aseguradora cubrió los gastos médicos durante los primeros dos meses de hospitalización, pero en el tercero les solicitó cubrir el 50% del costo con la promesa de reembolsarlo posteriormente, situación que, aseguró, hasta la fecha no se ha concretado.

Loa explicó que, para poder dar de alta a su hija del hospital, tuvo que pagar $60,000 pesos de una cuenta que ascendía a $160,000, con la confianza de que la aseguradora liquidaría el resto y le devolvería la cantidad aportada. Sin embargo, afirmó que eso nunca ocurrió.

La familia señaló que, aunque la aseguradora reconoció el trámite realizado, únicamente depositó $313 pesos, monto insuficiente para cubrir el adeudo.

Pese a ello, indicaron que, por el momento, no emprenderán acciones legales y buscarán resolver el conflicto mediante el diálogo.