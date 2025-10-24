Familiares de Erik Armando, exigen justicia, sigue desaparecido

La fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), emitió el boletín de búsqueda con el objetivo de localizar a Erik Armando Aguilar Aguilar, de 26 años, quien desapareció hace 4 días, en la capital del estado y sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

Por tal motivo, familiares y amigos realizaron una manifestación pacífica frete a casa de gobierno en Ciudad Victoria, donde exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones para determinar el motivo de su desaparición y dar con su paradero.

Con pancartas en mano con las leyendas “Te queremos de regreso Erick”, y “Té estamos buscando”, familiares y amigos expresaron su sentir ante funcionarios del gobierno del estado, sin obstruir la circulación vehicular.

“Te busco, te amo y te hago regresar, porque merezco saber qué te pasó, porque mereces volver con quien te amamos, porque no deberá de haber tu ausencia, me pregunto ¿por qué? ¿quienes fueron? Yo soy y te quiero aquí conmigo, ya no queremos saber si la debías o estabas en el lugar inadecuado, no soy juez, ni policía, solo soy quien te ama y te necesita”, expresaron familiares en una de las cartulinas.

