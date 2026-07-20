Exigen ciudadanos durante marcha justicia para Dafne

Familiares, amigos, vecinos y ciudadanos emprendieron una caminata hacia la Presidencia Municipal de Ciudad Madero para exigir que el caso no quede impune

La indignación por la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció el pasado jueves durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, se trasladó este lunes a las calles de Ciudad Madero, donde ciudadanos marcharon para exigir que el caso no quede impune y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

La movilización inició con una concentración a las 8:00 de la mañana frente a las instalaciones de la academia, convocada a través de redes sociales desde la tarde del domingo.

Poco antes de las 9:00 horas, familiares, amigos, vecinos y ciudadanos emprendieron una caminata hacia la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.

Con pancartas, fotografías de la menor y consignas de "¡Justicia para Dafne!", los manifestantes solicitaron a la Fiscalía Especializada acelerar las investigaciones, deslindar responsabilidades y proceder legalmente contra quienes resulten responsables de la muerte de la adolescente.

Entre los asistentes se encontraba Brenda Berenice Aguirre, vecina de Ciudad Madero, quien aseguró que decidió participar para respaldar a la familia de la menor.

"Estamos aquí para acompañar a la familia y para que se haga justicia. Esto no puede quedar impune; se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias", expresó durante la manifestación.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de Manuel Pérez Diego, exalumno de la Academia Militarizada Marina Doenitz, quien afirmó haber permanecido en la institución hasta 2025, que decidió romper el silencio tras la muerte de Dafne.

El exestudiante aseguró haber presenciado presuntos actos de violencia y humillaciones dentro de la academia, además de señalar que existían situaciones irregulares que, dijo, nunca fueron denunciadas públicamente.

"Vivimos golpes, humillaciones y otras situaciones que ningún alumno debería pasar. Hoy estoy aquí porque quiero que se haga justicia y porque no quiero que otros jóvenes vivan lo mismo", declaró.

Hizo señalamientos sobre el comportamiento de personal de la institución y pidió que las autoridades investiguen a fondo todos los hechos relacionados con el caso.

Durante la marcha también participó Iraí Quintos Gutiérrez, tía de Dafne, quien entre lágrimas pidió que la muerte de su sobrina no quede sin castigo.

"Era una niña alegre, muy querida por todos. Lo único que pedimos es justicia para Dafne y que ninguna otra familia tenga que pasar por un dolor como este", manifestó.

Los manifestantes coincidieron en que la movilización busca mantener la presión social para que las investigaciones avancen con transparencia y se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

El caso de Dafne ha generado un debate en redes sociales, sobre las condiciones de operación de instituciones de este tipo, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes podrían tener responsabilidad.