Inicio / Tamaulipas / Fiscalía podría esclarecer caso de Ciudad Madero en 48 horas
Fiscalía podría esclarecer caso de Ciudad Madero en 48 horas
El mandatario estatal señaló que las autoridades ministeriales ya se encuentran trabajando en las investigaciones correspondientes
Por Cristhian Ramos | 20 Julio 2026
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que en un plazo de entre 24 y 48 horas la Fiscalía podría emitir una respuesta para esclarecer los hechos relacionados con un caso reciente en Ciudad Madero.
Fiscalía integra pruebas y entrevistas
El mandatario estatal señaló que las autoridades ministeriales ya se encuentran trabajando en las investigaciones correspondientes, con integración de pruebas, entrevistas y análisis de los elementos recabados, por lo que se espera que en breve se den a conocer avances concretos que permitan dar claridad a lo ocurrido.
Villarreal Anaya destacó que existe coordinación entre las distintas instancias de seguridad y procuración de justicia, lo que ha permitido agilizar las diligencias y fortalecer las líneas de investigación en curso.
Gobierno estatal dará seguimiento al caso
Asimismo, subrayó la importancia de que este tipo de situaciones se atiendan con prontitud y transparencia, a fin de brindar certeza a la ciudadanía y garantizar que se actúe conforme a la ley.
Finalmente, reiteró que su administración dará seguimiento puntual al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades, asegurando que no habrá impunidad.