Familia de Mónica Briseth reporta que era víctima de acoso

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mónica

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Familiares de Mónica Briseth Macías Vallejo aseguraron que la mujer era víctima de acoso por parte de un hombre que presuntamente insistía en mantener una relación sentimental con ella, por lo que ahora exigen a las autoridades que el caso sea investigado con perspectiva de género y que no quede impune.

Luego del hallazgo del cuerpo de Mónica al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, en la colonia Arboleda Primer Sector, en el municipio de Apodaca, su hermana, Johana Macías, relató que desde tiempo atrás la víctima les había comentado que un hombre identificado como Servando ‘N’ la molestaba de manera constante.

“Ella nada más lo veía como amigo, pero él quería algo más. Él se aferraba a ella, no entendía que mi hermana no quería tener una relación con él y eso ya nos preocupaba porque era una situación que se venía presentando desde tiempo atrás.”

Johana explicó que la última vez que tuvieron contacto con Mónica fue durante los primeros minutos del sábado, cuando el hombre presuntamente pasó por ella a su domicilio.

“Él vino por ella como a las 12 de la noche, ya empezando el sábado. Desde ese momento ya no supimos nada de mi hermana, ni el sábado ni el domingo. Empezamos a buscarla por todos lados porque eso no era normal en ella.”

Ante la falta de comunicación, la familia inició su búsqueda por cuenta propia. Gracias a que una familiar tenía vinculada una tableta con el teléfono celular de Mónica, lograron obtener una ubicación que los llevó hasta un domicilio marcado con el número 128 de la calle Dalia.

“La hermana de mi cuñado tenía vinculada una tablet con el celular de mi hermana y gracias a esa ubicación llegamos hasta el domicilio de la calle Dalia. Como era una privada no nos dejaban entrar y tuvimos que pedir apoyo de una patrulla para poder ingresar.”

Sin embargo, al tratarse de una privada, tuvieron que solicitar el apoyo de una patrulla para poder ingresar al lugar.

“Nosotros tuvimos que hablarle a una unidad para poder acceder. Como es una privada no nos daban el acceso. Hasta que llegó la unidad pudimos entrar”, señaló.

Fue en ese inmueble donde las autoridades localizaron sin vida a Mónica. La zona fue acordonada por elementos de la Policía y de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras peritos realizaron el procesamiento de la escena.

La hermana de la víctima afirmó que la familia también fue testigo de la detención del hombre señalado por el presunto acoso.

“Nosotros vimos cuando lo sacaron del domicilio. Lo subieron a una unidad de la Fiscalía y se lo llevaron detenido. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo y que no lo dejen libre", comentó.

Entre lágrimas, Johana describió a Mónica como una mujer trabajadora, madre de familia y muy unida a sus seres queridos, por lo que pidió que las autoridades actúen con firmeza.

“Lo único que pedimos es justicia. Mi hermana era una buena hija, una buena madre y una buena hermana. No merecía terminar así. Queremos que quien le hizo esto pague por lo que hizo y que este caso no quede impune.” “No vamos a dejar de pedir justicia por Mónica. Queremos que las autoridades investiguen a fondo y que se haga todo conforme a la ley, porque nuestra familia está destrozada y lo único que buscamos es que se le haga justicia.”

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mónica Briseth Macías Vallejo y determinar la situación jurídica del hombre detenido.