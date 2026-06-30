Fortalece Matamoros medidas de prevención contra el dengue

Se invita a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y sumarse a estas acciones cuando visiten sus colonias.

Con el objetivo de proteger la salud de las familias matamorenses, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las Brigadas Permanentes de Saneamiento en distintos sectores de la ciudad, llevando a cabo acciones enfocadas en la prevención del dengue.

A través de estos trabajos, se realizan recorridos en colonias para la eliminación de criaderos del mosquito, la entrega de abate y la promoción de medidas preventivas entre la ciudadanía, fomentando la participación activa de la población.

Autoridades municipales destacaron que la prevención comienza desde casa; sin embargo, al trabajar de manera conjunta con la comunidad, se logra un mayor impacto en la reducción de riesgos a la salud.

En ese sentido, se invita a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y sumarse a estas acciones cuando visiten sus colonias, contribuyendo así a la construcción de entornos más limpios, saludables y seguros.