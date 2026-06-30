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Fortalece Matamoros medidas de prevención contra el dengue

Se invita a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y sumarse a estas acciones cuando visiten sus colonias.

Por Cristhian Ramos | 30 Junio 2026

Con el objetivo de proteger la salud de las familias matamorenses, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las Brigadas Permanentes de Saneamiento en distintos sectores de la ciudad, llevando a cabo acciones enfocadas en la prevención del dengue.

A través de estos trabajos, se realizan recorridos en colonias para la eliminación de criaderos del mosquito, la entrega de abate y la promoción de medidas preventivas entre la ciudadanía, fomentando la participación activa de la población.

Autoridades municipales destacaron que la prevención comienza desde casa; sin embargo, al trabajar de manera conjunta con la comunidad, se logra un mayor impacto en la reducción de riesgos a la salud.

En ese sentido, se invita a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y sumarse a estas acciones cuando visiten sus colonias, contribuyendo así a la construcción de entornos más limpios, saludables y seguros.

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