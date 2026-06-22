Fuerzas Especiales afinan medidas de seguridad con EUA y Canadá

Esta conferencia fortalece mecanismos de cooperación multilateral y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas

Fuerzas Especiales dieron a conocer este lunes su participación en la Conferencia Internacional “Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales" en conjunto con representantes de Estados Unidos y Canadá en Tampa, Florida.

Como parte de las Cooperación Multilateral Militar entre México, Estados Unidos y Canadá, representantes de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, Comando de Operaciones Especiales Norte de los EUA (SOCNORTH) y Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá (CANSOFOM), abordarán temas de seguridad durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el marco de la Cooperación Multilateral Militar entre México, Estados Unidos de América (E.U.A.) y Canadá, del 16 al 22 de mayo de 2026, en Tampa, Florida, E.U.A., representantes de los componentes de Fuerzas Especiales de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional,… pic.twitter.com/wjP05nKTY9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 22, 2026

Esta conferencia fortalece mecanismos de cooperación multilateral y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas de México, EUA y Canadá, con base en los principios de "reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de los tres países".

La Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales (Special Operations Forces Week) es una conferencia internacional que reúne cada año a integrantes de fuerzas especiales, mandos militares, autoridades gubernamentales, expertos en seguridad y empresas de defensa de distintos países.

Estas reuniones tienen el objetivo de intercambiar información, fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá y coordinar acciones en temas de seguridad regional.