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Tamaulipas

Homenajean a marinos en ceremonia del Día de la Marina

Autoridades civiles y navales conmemoraron el Día de la Marina Nacional con una ceremonia solemne en el Puerto Norte de Matamoros

  • 01
  • Junio
    2026

En el marco de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, autoridades civiles y navales realizaron una ceremonia solemne en el Puerto Norte de Matamoros para rendir homenaje a los marinos que han perdido la vida. 

El acto tuvo lugar en el canal de navegación que conecta la Laguna Madre con el Golfo de México, donde se llevó a cabo una ofrenda floral como símbolo de respeto y memoria hacia quienes dedicaron su vida a las labores marítimas. 

A la ceremonia asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, encabezados por el alcalde José Alberto Granado Fábila, quienes participaron en este tributo que reunió a integrantes de la comunidad portuaria y autoridades locales. 

El evento destacó por su carácter solemne, convirtiéndose en un momento significativo de reconocimiento a la labor de los marinos y su contribución al país, en un entorno que evocó unidad, respeto y recuerdo en el litoral matamorense.


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