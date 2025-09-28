Homenajean a Mauricio Fernández en San Pedro de Pinta

Días después que ocurrió el sensible fallecimiento del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, la gente del municipio sigue rindiendo homenajes a quien ocupó el cargo en cuatro ocasiones.

En esta ocasión, fue durante la jornada de San Pedro de Pinta, iniciativa creada por el ex edil, quien en 2009, durante la peor época de inseguridad en el estado, buscó que la gente recuperara sus calles para convivir en un entorno seguro.

Durante una pequeña ceremonia celebrada en la parte baja de Paseo de los Duendes, el cual fue construido durante la primera administración de Mauricio (1989-1991), ciudadanos dejaron flores y mensajes de condolencia para la familia de Fernández Garza.

Durante este evento estuvo presente el regidor Mauricio Farah, quien recodó también la creación del Mercado de la Fregonería, implementado durante la segunda administración del edil panista, quien también solía estar presente cada fin de semana en San Pedro de pinta, acompañado de su perro Pancho, su inseparable compañero.

“Se creó San Pedro de Pinta, hoy uno de los programas más queridos por todos los sampetrinos, replicado en otros municipios de la República. Es una política pública que disfrutan tanto las familias de San Pedro como visitantes de toda el área metropolitana: aquí conviven, hacen deporte, compran artesanías y comparten en comunidad. Este Paseo de los Duendes es otra de las grandes obras del ingeniero Mauricio”.

De igual manera, la secretaria de Cultura, Alejandra Álvarez, expresó que el legado de Mauricio Fernández será eterno, pues sus acciones a favor de los sampetrinos trascenderán el tiempo.





